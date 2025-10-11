Stups aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar

Stups aux Templier à l'occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar samedi 11 octobre 2025.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-11 17:00:00
Projection en écho à l’invitation de Guillaume Poix pour Lévathian et Perpétuité.
En présence du coréalisateur Jean-Robert Viallet et de Marion Pasquier, directrice artistique du Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Screening echoing Guillaume Poix?s invitation to Lévathian et Perpétuité.
In the presence of co-director Jean-Robert Viallet and Marion Pasquier, artistic director of the Saint-Paul-Trois-Châteaux Film Festival.

German :

Vorführung als Echo auf die Einladung von Guillaume Poix für Levathian und Perpétuité.
In Anwesenheit des Co-Regisseurs Jean-Robert Viallet und von Marion Pasquier, künstlerische Leiterin des Filmfestivals von Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Italiano :

Proiezione in risposta all’invito di Guillaume Poix a Lévathian et Perpétuité.
Alla presenza del co-regista Jean-Robert Viallet e di Marion Pasquier, direttore artistico del Festival del Cinema di Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Espanol :

Proyección en respuesta a la invitación de Guillaume Poix a Lévathian et Perpétuité.
En presencia del codirector Jean-Robert Viallet y de Marion Pasquier, directora artística del Festival de Cine de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

