Stups aux Templier à l’occasion des Cafés Littéraires Place du Temple Montélimar samedi 11 octobre 2025.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-11 17:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Projection en écho à l’invitation de Guillaume Poix pour Lévathian et Perpétuité.
En présence du coréalisateur Jean-Robert Viallet et de Marion Pasquier, directrice artistique du Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Screening echoing Guillaume Poix?s invitation to Lévathian et Perpétuité.
In the presence of co-director Jean-Robert Viallet and Marion Pasquier, artistic director of the Saint-Paul-Trois-Châteaux Film Festival.
German :
Vorführung als Echo auf die Einladung von Guillaume Poix für Levathian und Perpétuité.
In Anwesenheit des Co-Regisseurs Jean-Robert Viallet und von Marion Pasquier, künstlerische Leiterin des Filmfestivals von Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Italiano :
Proiezione in risposta all’invito di Guillaume Poix a Lévathian et Perpétuité.
Alla presenza del co-regista Jean-Robert Viallet e di Marion Pasquier, direttore artistico del Festival del Cinema di Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Espanol :
Proyección en respuesta a la invitación de Guillaume Poix a Lévathian et Perpétuité.
En presencia del codirector Jean-Robert Viallet y de Marion Pasquier, directora artística del Festival de Cine de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
