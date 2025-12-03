Stuwa de Noël Masevaux-Niederbruck

Stuwa de Noël

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-26 2026-01-02

À l’approche des fêtes, l’Hostellerie Alsacienne vous invite à savourer la magie de Noël en transformant son restaurant en salon de thé. Au programme boissons chaudes, douceurs sucrées concoctées par l’association l’Outil en main et une ambiance chaleureusement festive.

À l’approche des fêtes, l’Hostellerie Alsacienne vous invite à savourer la magie de Noël en transformant son restaurant en salon de thé. Au programme boissons chaudes, douceurs sucrées concoctées par l’association l’Outil en main et une ambiance chaleureusement festive. .

16 rue du Maréchal Foch Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 33 14

English :

As the festive season approaches, the Hostellerie Alsacienne invites you to savor the magic of Christmas by transforming its restaurant into a tea room. On the program: hot drinks, sweet treats concocted by the Outil en main association, and a warmly festive atmosphere.

German :

In der Vorweihnachtszeit lädt Sie die Hostellerie Alsacienne ein, den Zauber der Weihnacht zu genießen, indem sie ihr Restaurant in eine Teestube verwandelt. Auf dem Programm stehen heiße Getränke, süße Leckereien, die von der Vereinigung l’Outil en main zubereitet werden, und eine warmherzige, festliche Atmosphäre.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, l’Hostellerie Alsacienne vi invita ad assaporare la magia del Natale trasformando il suo ristorante in una sala da tè. Il menu prevede bevande calde, dolci preparati dall’associazione l’Outil en main e un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

Con la llegada de las fiestas, la Hostellerie Alsacienne le invita a saborear la magia de la Navidad transformando su restaurante en un salón de té. En el menú: bebidas calientes, dulces elaborados por la asociación l’Outil en main y un ambiente cálidamente festivo.

L’événement Stuwa de Noël Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach