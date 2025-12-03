Stylé.e de la tête aux pieds avec tes chaussettes brodées L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Mercredi 3 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Viens t’initier à la brodeuse numérique et personnalise tes chaussettes.

Envie de customiser tes chaussettes pour avoir un look unique de la tête aux pieds ? Nous avons l’atelier pour toi !

Pour participer, il est recommandé d’être à l’aise avec l’outil informatique et de venir avec un ordinateur portable ainsi que l’image que tu souhaiteras utiliser. Il faudra aussi que tu apportes ta paire de chaussettes.

Jauge : 6 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 22 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T17:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/style-e-de-la-tete-aux-pieds-avec-tes-chaussettes-brodees

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine