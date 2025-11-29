Styleto La Vapeur Dijon
Styleto La Vapeur Dijon samedi 29 novembre 2025.
Styleto
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Styleto poursuit son aventure sur scène en 2025 après une première tournée bouclée par un Olympia sold-out. Avec sa voix singulière, l’artiste continue d’imposer son identité musicale avec des ballades ancrées dans la chanson française, alliées à une pop tant énergique que mélancolique. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
