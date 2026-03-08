STYLETO FILLE LACRYMAL Parc Rayonnant Sérignan

STYLETO FILLE LACRYMAL

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Avec son timbre unique et ses morceaux à la fois lumineux et intimistes, Styleto affirme progressivement son univers musical, mêlant ballades raffinées et pop à la fois entraînante et mélancolique. Rayonnante et authentique, elle a déjà séduit plus de 2 millions de fans sur les réseaux sociaux, une communauté fidèle depuis 2013. Redéfinissant la féminité contemporaine, interprète, auteure et compositrice, Styleto se considère comme une femme ordinaire — pas nulle, juste commune — comme elle le chante dans son morceau éponyme.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc Rayonnant 1 avenue de Béziers Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

Styleto imposes its musical universe between refined ballads and energetic pop, radiant and authentic, followed by over 2M fans since 2013.

