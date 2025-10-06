STYLETO – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

STYLETO Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Pop / Chanson FrançaiseStyleto en concert : un rendez-vous à ne pas manquer !Avec sa voix unique, l’auteure-compositrice-interprète nous invite à découvrir son univers musical, mélange de pop énergique et mélancolique et de ballades élégantes ancrées dans la chanson française. Révélée sur internet, Styleto a conquis plus de 2 millions de fans grâce à son authenticité et sa liberté rayonnante.Forte du succès de son premier album Fille Lacrymale (mars 2025) et de titres phares comme Trop bonnes et Faut que tu m’aimes, Styleto est l’artiste prometteuse du moment.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66