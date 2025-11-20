STYLETO + A2ELE L’Oasis Le Mans

STYLETO + A2ELE

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Styleto, artiste complète et sincère, poursuit sa montée sur scène en 2025 après avoir rempli l’Olympia. Avec une voix singulière et des chansons mêlant pop énergique et ballades élégantes issues de la chanson française, elle dessine les contours d’une figure féminine moderne. Styleto a conquis plus de 2 millions de fans depuis ses débuts en 2013 grâce à sa communauté fidèle sur les réseaux sociaux.

Son premier album « Carrousel » (2022), composé de reprises (Orelsan, Angèle, etc.), a marqué un tournant, suivi de titres inédits comme « Trop bonnes » et « Faut que tu m’aimes ». En tant qu’autrice-compositrice-interprète, elle brille par son authenticité et sa capacité à captiver avec des chansons intimes et lumineuses. Un talent à suivre sur les plus grandes scènes ! .

