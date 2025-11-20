STYLETO – L’OASIS Le Mans

STYLETO Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

SUPERFORMA PRÉSENTE : : STYLETOAprès une première tournée complète bouclée par un Olympia sold-out, Styleto poursuit son aventure sur scène en 2025.Avec sa voix singulière et ses titres aussi solaires qu’intimes, Styleto continue d’imposer pas à pas son identité musicale avec des ballades élégantes ancrées dans la chanson française, alliées à une pop tant énergique que mélancolique. Caractérisée par sa rayonnante liberté et son authenticité à fleur de peau, Styleto a déjà conquis 2M de fans sur les réseaux sociaux. Une véritable communauté qui suit son quotidien depuis 2013 et ses débuts sur internet. C’est une reprise de «Gaffe aux Autres » de Ben Mazué qui sera son véritable tremplin musical. En 2022, elle sort un 1er album de covers (d’Orelsan, Yseult, Angèle…), intitulé Carrousel. Puis naissent plusieurs chansons inédites dont les titres ” Trop bonnes”, “Dans la moyenne”, “Les visages et les odeurs” ou encore “Faut que tu m’aimes”.Redessinant les contours de la figure féminine contemporaine, Interprète, autrice et compositrice, Styleto se considère comme une jeune femme dans la moyenne – « pas nulle, mais commune » -, comme elle le chante sur son titre homonyme. Une artiste prometteuse et bien au-dessus de la moyenne à découvrir sur la scène de L’Oasis.

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72