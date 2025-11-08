concert Styleto La Cartonnerie Reims

concert Styleto

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Tout public

L’influenceuse devenue chanteuse.

Après une première tournée triomphale clôturée par un Olympia complet, Styleto poursuit son aventure scénique en 2025.

Avec sa voix unique et des titres mêlant lumière et intimité, Styleto continue de tracer son chemin dans la chanson française. Avec ses ballades élégantes, rayonnante de liberté et d’authenticité, elle a déjà séduit plus de 2 millions de fans sur les réseaux sociaux. Une communauté fidèle qui la suit depuis ses débuts en 2013, où elle partageait son quotidien et ses premières chansons en ligne. Le tournant décisif ? Une reprise remarquée de Gaffe aux Autres de Ben Mazué.

En 2022, Styleto sort Carrousel , un premier album de reprises (Orelsan, Yseult, Angèle…) qui la révèle au grand public. S’ensuivent plusieurs créations originales, parmi lesquelles Trop bonnes , Dans la moyenne , Les visages et les odeurs ou encore Faut que tu m’aimes . À travers ces titres, elle redessine les contours de la figure féminine contemporaine, assumant ses contradictions et sa profondeur. Interprète, autrice et compositrice, Styleto se décrit comme une jeune femme dans la moyenne pas nulle, mais commune , comme elle l’affirme dans son morceau éponyme. Pourtant, son talent la place bien au-dessus de cette moyenne, faisant d’elle une artiste à la fois touchante et audacieuse. .

