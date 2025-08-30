Styx – Cie Producteur de vent / Teddy Boussengui Carré Saint-Médard-en-Jalles

Styx – Cie Producteur de vent / Teddy Boussengui Carré Saint-Médard-en-Jalles jeudi 18 décembre 2025.

Styx – Cie Producteur de vent / Teddy Boussengui Jeudi 18 décembre, 20h30 Carré Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:30:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:30:00

Sortie de résidence

Originaire de Saint-Médard, Teddy Boussengui revient là où tout a commencé : sur la scène du Carré-Colonnes. Il y présente Styx, un solo intense où se rencontrent danse hip-hop, krump, danse contemporaine et théâtre physique. À l’aide de sa guitare électrique, de bruitages et de live looping, il crée un univers étrange et captivant : celui des rives du Styx, fleuve mythique des morts. Porté par une gestuelle puissante et un regard habité, Teddy Boussengui transforme la scène en un rituel à la fois intime et collectif. Son corps raconte ce qu’on peine parfois à dire : la fin d’un cycle, la lutte intérieure, l’envie de lâcher prise. En invitant le public à participer, il compose une sorte de symphonie dansée et scandée. Une célébration vibrante de l’instant présent.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Originaire de Saint-Médard, Teddy Boussengui revient là où tout a commencé : sur la scène du Carré-Colonnes… danse

hoviewz