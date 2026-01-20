Subjectif Lune Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Subjectif Lune

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

2026-03-17 20:30:00

théâtre | marionnettes et objets Compagnie Les Maladroits

À l’heure des fake news et de la manipulation à grande échelle, un groupe de chercheurs de vérité rejoue avec toute l’ingéniosité du théâtre d’objets, une version plus vraie que nature des premiers pas de l’Homme sur la Lune.

Alors que la conquête spatiale redevient un enjeu géopolitique majeur, la véracité des images du 21 juillet 1969 est régulièrement remise en question. Avec des objets récupérés et beaucoup d’imagination, nos quatre chercheurs rejouent la mission Apollo 11, déterminés à prouver que tout n’est qu’illusion. Les Maladroits développent un théâtre d’objets filmé inventif et jubilatoire avec des effets spéciaux bricolés à vue. Mêlant images d’archives et objets détournés, ils déploient une exploration spatiale de nos égarements complotistes, une expédition dans les méandres des théories les plus farfelues.

Subjectif Lune interroge avec malice comment la fabrication des images s’immisce dans nos quotidiens, venant bousculer toujours un peu plus notre envie de croire.

Un spectacle propulsé par le Comité de programmation !

Ouverture de l’exposition de Romain Weintzem au 4bis, avant et à l’issue de la représentation.

Spectacle en audiodescription avec Marina Guittois.

Rendez-vous à 19h45 pour remise du matériel et la médiation avant le spectacle. .

