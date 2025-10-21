Subjectif Lune – Cie les Maladroits Mixt Nantes

Subjectif Lune – Cie les Maladroits Mixt Nantes vendredi 30 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:30 – 21:50

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre d’objets Le premier pas sur la Lune est-il la plus folle épopée spatiale ou le plus grand complot de tous les temps ?Dans leur studio, avec une quincaillerie de camping et des effets spéciaux, les Maladroits – artistes associés à Mixt – recréent le film de l’événement, les étoiles dans les yeux ! Juillet 1969 : décollage d’Apollo 11, atterrissage sur la Lune, premiers pas, drapeau. Quatre documentaristes rejouent la plus grande aventure télévisuelle du 20e siècle. Entre miniature et démesure, avec des images d’archives et les moyens du bord, le collectif nantais mêle théâtre d’objets et film d’animation pour disséquer la fabrique de l’image et de l’opinion. Ils démêlent la science et la croyance, distinguent soupçon, doute et esprit critique. Alors que la conquête spatiale fait son retour, alors qu’il n’y a pas de planète B pour l’humanité, pourquoi regarder vers le ciel ? Les Maladroits signent une pièce jubilatoire, les pieds sur Terre ! Avec Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto, Arno Wögerbauer/Victor Dervaux (en alternance)Dramaturgie et direction d’acteur : Marion Solange-MalenfantScénographie : Tiphaine Monroty Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h20 Représentations dans la salle Super :du mardi 27 au jeudi 29 janvier 2026 à 20hvendredi 30 janvier 2026 à 20h30samedi 31 janvier 2026 à 17h30 (représentation en LSF)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr