Subjectif lune Théâtre-théâtre d’objets Auray

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Avec Compagnie les Maladroits

Dès 12 ans,

A-t-on vraiment marché sur la Lune en 1969 ? Après Camarades, Frères et Joueurs, la Compagnie les Maladroits reconstitue, avec des objets récupérés, un voyage vers la Lune, aller-retour. Exploration spatiale de nos égarements complotistes, expédition dans les méandres des théories les plus farfelues, Subjectif Lune interroge, avec malice, comment la fabrication des images s’immisce dans nos quotidiens, venant bousculer toujours un peu plus notre envie de croire.

Une plongée dans l’espace, des étoiles dans les yeux et des rêves plein la tête.

Séance scolaire ouverte à tout public le 20 mars à 14h30 .

