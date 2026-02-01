Sublimation Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Sublimation Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon samedi 21 février 2026.
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Rendez-vous autour de l'exposition de Morgane Regnier au Kaïflo.
Entrée libre.
+33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Meet Morgane Regnier at Kaïflo.
