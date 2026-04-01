Subterfuges de l’ignorance Bureau d’art et de recherche | Qsp galerie Roubaix 11 avril – 30 mai Gratuit

L’exposition collective vous convie par le moyen de la peinture et du dessin, entre hasard heureux, formes vagabondes et décisions fantaisistes à explorer une créativité décomplexée.

Du 11 avril au 30 mai 2026

Vernissage vendredi 10 avril dès 18h

Nocturne samedi 23 mai jusqu’à 23h dans le cadre de la nuit des Arts

Dim’BAR, les dimanches 3 & 24 mai dès 16h, atelier créatif, diffusion, lecture à haute voix et goûter gourmand pour petit•es et grand•es

L’exposition collective vous convie par le moyen de la peinture et du dessin, entre hasard heureux, formes vagabondes et décisions fantaisistes à explorer une créativité décomplexée.

L’exposition Subterfuges de l’ignorance se propose de mettre en dialogue les œuvres de Corinne Chotycki, Olivier Gourvil, Marielle Paul, Vincent Herlemont et Alexis Nivelle. Leurs démarches sont certes singulières, mais elles ont ceci en commun : la fraicheur et la vivacité propre à une certaine forme d’ignorance.

Celle-ci ne signifie ici nullement bêtise auto-satisfaite ou inculture revendiquée.

Leurs dessins et leurs peintures ne semblent pas être les illustrations d’un savoir préétabli, ni les porteurs d’un message préexistant.

Des heureux hasards se donnent à voir, des décisions fantaisistes ou contingentes se devinent… Les lignes partent en vadrouille, silhouettes et couleurs se rencontrent, s’entrelacent, s’accouplent inopinément jusqu’à relever de la cocasserie puérile.

Assumant une part d’inconnaissance, et cheminant parfois à l’aveuglette, les cinq artistes se risquent dans les contrées où le dessin et la peinture sont des activités hardies et prospectives.

A toi public qui t’aventure sur leur territoire, il te faut maîtriser quelques ruses de Sioux :

_ Primo, être suffisamment retors pour savoir préserver en soi certaines zones d’ignorance.

_ Secundo, ne pas s’enliser dans les marécages du brio technique du savoir-faire.

_ Tertio, alterner très rapidement, et à l’infini, concentration et distraction.

_ Quarto, mêler indissolublement rigueur et fantaisie.

_ Cuinto, patienter essayer de vous projeter dans la peau de l’artiste en son atelier. Ne faites rien, laissez votre esprit rêvasser, vagabonder… Eh, ça n’est pas rien ! Essayez donc un peu, pour voir.

En suivant ce protocole, vous partagerez ainsi, la confiance heureuse des artistes présenté•es.

Bureau d’Art et de Recherche – Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion de soutien à partir de 5€

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03.62.28.13.86 – [info.le.bar@free.fr](mailto:info.le.bar@free.fr) – www.le-bar.fr

Jeudi, vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

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Bureau d’art et de recherche | Qsp galerie 112 avenue jean lebas 59100 roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



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