AGENDA · Arès
Subtil yoga flow à Nouvelle Vague Arès
samedi 25 juillet 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Subtil yoga flow à Nouvelle Vague
Avenue de la plage Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 10:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Avec Adriana..
9h 10h
18€ le cours de yoga seul et 35e avec la formule brunch. Sur inscription, nombre de places limitées. .
Avenue de la plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 95 19 34 67
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English : Subtil yoga flow à Nouvelle Vague
L’événement Subtil yoga flow à Nouvelle Vague Arès a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arès
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