Informations pratiques

Arès

Subtil yoga flow à Nouvelle Vague

Avenue de la plage Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 10:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec Adriana..

9h 10h

18€ le cours de yoga seul et 35e avec la formule brunch. Sur inscription, nombre de places limitées. .

Avenue de la plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 95 19 34 67

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English : Subtil yoga flow à Nouvelle Vague

L’événement Subtil yoga flow à Nouvelle Vague Arès a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arès