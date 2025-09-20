Subtiles métamorphoses Musée des marais salants Batz-sur-Mer

Subtiles métamorphoses 20 et 21 septembre Musée des marais salants Loire-Atlantique

Accès gratuit pour les JEP (10h-12h30 / 14h-18h)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installations sensorielles de SCENOCOSME / Grégory Laserre et Anaïs met den Ancxt (exposition visible jusqu’au 2 novembre)

Hybridations entre technologies et éléments naturels, les créations artistiques de Scenocosme sollicitent vos sens pour réveiller la matière et créer des interactions insoupçonnées. Il est question d’eau, de sel, de bois, de lumière, de vibrations, d’énergies… et de vous !

Expressions plastiques, arts numériques, venez ressentir ces œuvres singulières, où votre geste sera seul guide, vers la révélation d’invisibles relations entre corps et environnement.

Musée des marais salants Place Adèle Pichon, 44740 Batz-sur-Mer, France Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240238279 https://www.museedesmaraissalants.fr/accueil Exposition permanente de 1.500 objets, documents, maquettes et films pour vous faire partager la vie des paludiers au XIXe siècle. L’histoire du sel et 2000 ans d’aventure humaine et technique. Comprendre le fonctionnement des salines et le travail du paludier par des jeux pour petits et grands. Le parking du musée se trouve Rue de la Gare – Place des Grandes Salorges. En bus : Ligne 5 : Le Croisic > Guérande – Arrêt Centre (Place du Garnal et La Poste). Ligne 6 : Le Croisic > La Baule – Arrêt Petit Bois. En train : Ligne TER 01.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Scenocosme