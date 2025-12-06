Succès reprise ! Le Petit Prince revient au Funambule Montmartre pour les vacances de février Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Retrouvez toute la poésie du Petit Prince dans un spectacle enchanteur, drôle et émouvant, idéal pour petits et grands rêveurs !

Découvrez une adaptation fidèle et poétique du célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, qui séduit petits et grands spectateurs. À travers une mise en scène moderne, pleine d’humour et d’émotion, revivez le voyage magique du Petit Prince à la rencontre de personnages extraordinaires. Un spectacle idéal en famille, parfait pour rêver, rire et grandir ensemble, à partager absolument pendant les vacances scolaires !

Du 23 février au 6 mars 2026 Du lundi au vendredi à 16h

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux », Antoine de Saint-Exupéry.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

payant

De 12 (+0.9€ de frais) à 16€ (+1 de frais).

Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 53 rue des SaulesParis

https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/555/le-petit-prince?utm_source=QUE FAIRE A PARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/