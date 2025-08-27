Succès reprise, par l’association TSN de Maillot 89 Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Succès reprise, par l’association TSN de Maillot 89
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Début : 2026-02-28 21:00:00
2026-02-28
De Hervé DEVOLDER mise en scène par Jean ROUCHON
Une comédienne et deux comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès (d’où le titre). Un savoureux chassé-croisé à la Feydeau entre le mari, l’épouse et l’amant où la fiction et la réalité finissent par se mêler, créant une comédie jubilatoire. Un pur moment de rires et d’émotions à déguster sans la moindre modération ! .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
