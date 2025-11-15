SUCCESS pièce de théâtre l’Espace culturel D’APPOIGNY Appoigny

SUCCESS pièce de théâtre

– C’est curieux qu’avec autant d’argent, elle n’ait pas fait de testament.

– Les gens sont ainsi, ça porte malheur de faire son testament.

– Malheur ? C’est ridicule.

– Et vous ? Avez-vous pensé à faire votre testament ?

Samedi 15 novembre à 20h30 à l’Espace culturel (route des Bries), le Comité des fêtes d’Appoigny proposera la nouvelle pièce de théâtre de la troupe des Prétendants SUCCESS’

Cette comédie policière de Valérie Durin est inspirée de l’univers d’Agatha Christie. Un bon moment assuré pour les amateurs d’Agatha Christie, d’enquête policière ou tout simplement de théâtre.

Durée 1h40

Entrée 8 €, pas de réservation

Mise en scène et texte Valérie Durin

Avec Leslie Arnoult, Guillaume Marcel, Vincent Dano, Mylène Laubry, Noémie Charpy, Caroline Raulet-Marcel, Jean-Pierre Fauvel, Mado Oudin, Laurent Ballarini, Frédéric Doly, Nanou Bourgeois et Clotilde Vuillemin.

Création sonore Jean-Marc Istria .

l’Espace culturel D’APPOIGNY 22 Route des Bries Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cfappoigny@gmail.com

