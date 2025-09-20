Succession de mini-concerts de musique baroque Château de Blossac Goven
Succession de mini-concerts de musique baroque Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Château de Blossac Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Mini-concert de musique baroque (Bach, Téléman…)
Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.
Activités : visites guidées, concerts. parking voitures
Christophe de La Rousserie