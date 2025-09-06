Succulentes plantes Bibliothèque / Mairie Lys

Bibliothèque / Mairie 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion de l’Atlas de Biodiversité Communale réalisé sur les communes d’Arudy, Lys et Sévignacq-Meyracq, le Parc national s’associe à Carotte Sauvage et à la bibliothèque de Lys pour vous proposer un atelier à la découverte des plantes comestibles. Après une balade d’initiation à la reconnaissance des plantes sauvages, vous apprendrez à confectionner de succulentes douceurs végétales (ex fleurs cristallisées, chatons de noisetiers enrobés de chocolat, tout est permis !). Inscription auprès de la Maison du Parc national. .

Bibliothèque / Mairie 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

