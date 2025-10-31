Sucettes tire d’érable sur neige Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Dans le cadre de Attache ta Tuque (Programme joint) et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, découvre la tradition sucrée du Québec avec la tire d’érable sur la neige! Catherine expliquera la récolte de la sève et la transformation du sirop d’érable avant lé dégustation sur la neige.

Pour petits et grands. Animations ( gratuité des Muséales, patinoire, reconstitutions historiques, tir à l’arc, lecture de contes, ateliers créatifs (réservation), concert (réservation), escape game (réservation), conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Sucettes tire d’érable sur neige

