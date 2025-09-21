Such Feeling : une rencontre avec Alex Baczynski-Jenkins Lafayette Anticipations Paris

Le premier long métrage d’Alex Baczyński-Jenkins, Such Feeling, a vu le jour en tant que prologue à son exposition chorégraphique du même titre à la Kunsthalle Basel en 2019. Le film a été étendu et réédité à chaque nouvelle présentation de l’exposition, sous la forme d’une ciné-performance progressive, pour finalement se transformer en long métrage et être présenté pour la première fois en 2024.

Such Feeling est un documentaire poétique et politique qui suit un groupe d’ami·es, Aaa, Billy, Dawid, Filipka et Olo, à Varsovie, où il·elles jouent, protestent et se soutiennent mutuellement au milieu des transformations sociales dans un État hostile. Il s’agit d’un récit poétique de la vie queer quotidienne, de l’amitié, de l’intimité et de la résistance en Pologne dans les années 2019-2024

« Le documentaire contemporain le plus important sur la Varsovie queer. Un portrait honnête d’un groupe d’ami·es, qui est devenu un manifeste générationnel. » Festival du film WatchDocs, 2024

Crédits

Réalisé par Alex Baczyński-Jenkins

Produit par Ivo Krankowski

Écrit par Alex Baczyński-Jenkins et Krzysztof Bagiński

Photographie par Krzysztof Bagiński

Montage par Agata Cierniak, Albert Bana

Musique par Jasia Rabiej

Avec Aaa Biczysko, Filipka Rutkowska, Billy Morgan, Dawid Nickel, Olo Rusinek

Graphisme de Carlo Canún et Rosen Eveleigh

Société de production LaCamera Independent

Coproduit par Canal+ Poland, Mazovia Warsaw Film Commission

Avec le soutien de l’Institut Adam Mickiewicz

Partenaire média : Vogue Polska

La première parisienne du film Such Feeling d’Alex Baczyński-Jenkins, suivie d’un temps d’échange avec l’artiste.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/such-feeling-une-rencontre-avec-alex-baczynski-jenkins +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com