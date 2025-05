Sucrés C’Allez Blind Test ! – Muntzenheim, 23 mai 2025 20:15, Muntzenheim.

Haut-Rhin

Sucrés C’Allez Blind Test ! 24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-05-23 20:15:00

2025-05-23

L’association Sucrés C’Allez est fière de vous présenter son dernier spectacle de danses et de chants Blind Test ! Cette année, cher public, tu ne seras pas seulement spectateur… Mais aussi joueur !

Avec la participation des comédiens de la troupe ATAC, venez tester vos connaissances musicales, cinématographiques et… surprise ! Nous n’allons pas vous dévoiler toutes nos catégories de Blind Test.

Rendez-vous sur le plateau TV de l’Espace du Ried Brun, pour un spectacle qui ravira petits et grands.

N’attendez pas et réserver vos sièges au plus vite ! .

24 Rue Vauban

Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@espaceriedbrun.fr

English :

The Sucrés C?Allez association is proud to present its latest dance and song show: Blind Test! This year, dear audience, you won’t just be a spectator? But also a player!

German :

Der Verein Sucrés C?Allez ist stolz darauf, Ihnen seine neueste Tanz- und Gesangsdarbietung zu präsentieren: Blind Test! Dieses Jahr werden Sie, liebes Publikum, nicht nur Zuschauer sein? Sondern auch Spieler!

Italiano :

L’associazione Sucrés C’Allez è orgogliosa di presentare il suo ultimo spettacolo di danza e canto: Blind Test! Quest’anno, caro pubblico, non sarai solo uno spettatore? Ma anche un giocatore!

Espanol :

La asociación Sucrés C’Allez se enorgullece de presentar su último espectáculo de baile y canto: ¡Prueba a ciegas! Este año, querido público, no serás un mero espectador? ¡sino también jugador!

