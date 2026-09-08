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AGENDA · Marseille 2e Arrondissement

Sudameris for ever (jazz) Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

samedi 7 novembre 2026 · Roll'Studio · Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Roll'Studio
Adresse
17 rue des Muettes
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 15 15

Marseille 2e Arrondissement

Sudameris for ever (jazz)

Samedi 7 novembre 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Concert de jazz
Concert de jazz :

Robert ROSSIGNOL – Piano & arrangements
Jean-Chistophe GAUTIER – Contrebasse   .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59  claire.abram@rollstudio.fr

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English :

Jazz Concert

L’événement Sudameris for ever (jazz) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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