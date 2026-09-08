Sudameris for ever (jazz) Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
samedi 7 novembre 2026 · Roll'Studio · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Sudameris for ever (jazz)
Samedi 7 novembre 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Concert de jazz
Concert de jazz :
Robert ROSSIGNOL – Piano & arrangements
Jean-Chistophe GAUTIER – Contrebasse .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
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English :
Jazz Concert
L’événement Sudameris for ever (jazz) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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