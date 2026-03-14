Sueño Andaluz

Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’ Association Pedrina’Sevillanas, danses espagnoles vous présente son spectacle de danses SUEÑO ANDALUZ le SAMEDI 21 MARS 2026, à 21h00 , à la salle de spectacle du Pôle Culturel.

Ouvertures des portes à 20h15 sur réservation au 06.01.94.66.29

Comme toujours, l’association accueillera une autre association d’une autre discipline dans un but de convivialité et de partage, auquel la troupe est particulièrement attachée. Ce sont les racines même, des danses. .

Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 94 66 29

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English : Sueño Andaluz

L’événement Sueño Andaluz Martillac a été mis à jour le 2026-03-11 par Sud Bordeaux Tourisme