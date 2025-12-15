Sueño Lesneven S’emmêle #3 Rue du Rétalaire Lesneven

Sueño Lesneven S’emmêle #3

Rue du Rétalaire L’Arvorik Lesneven Finistère

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

2026-04-10

Compagnie Singe Diesel

(Théâtre de marionnettes)

Aveugle et sans abri, Tom se sent mal à l’aise avec le monde réel, comme déconnecté. Alors il s’échappe, plonge dans ses rêveries pour retrouver la grâce. Commence un voyage nocturne dans la ville, entre rêve et réalité, un ailleurs de tous les possibles…

Juan Perez Escala se lance le défi de manipuler en grande partie ses marionnettes les yeux bandés, afin d’être au plus près de la vérité de son personnage principal.

Billetterie lesneven.bzh ou à la Médiathèque René Pétillon .

