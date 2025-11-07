Sugar Cane Concert Festival Abers Blues Ti Lanvenec, Salle Iroise Locmaria-Plouzané

Sugar Cane Concert Festival Abers Blues Ti Lanvenec, Salle Iroise Locmaria-Plouzané vendredi 7 novembre 2025.

Ti Lanvenec, Salle Iroise 23 route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané Finistère

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

Le trio Sugar Cane sera en concert au centre Ti Lanvenec de Locmaria-Plouzané, dans le cadre du Festival Abers Blues 2025.

Bio du groupe Pierre Citerne, alias Dr Sugar revient sur scène depuis 2022 avec un nouveau projet acoustique Roots & Blues , un retour aux sources.

Avec ses trois comparses, ils nous font voyager dans cette région d’Amérique située dans le delta du Mississippi et qui fut pendant plus d’un siècle une colonie française La Nouvelle-Orléans.

Sugar Cane déroule avec passion et en acoustique des chansons majeures du répertoire américain écrites dans les années 30, rendant hommage à cette histoire humaine hors du commun que fut la période de l’esclavage avec un Blues Soul Churchy , une pointe de Bluegrass et de Swing.

Pierre CITERNE, alias “Dr SUGAR” (voix, guitare, dobro, harmonica), Bruno DEPLAIX, alias “Pr CANE” (voix, guitare, dobro), David BARDY, alias “Jalley Mojo King” (voix, stomp, tambourin), Victor IBANEZ, alias “El Conde” (contrebasse). .

Ti Lanvenec, Salle Iroise 23 route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 7 84 65 35 15

