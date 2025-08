Sugar & Tiger • Les Diggers • Effello et les Extraterrestres SUPERSONIC Paris

Sugar & Tiger • Les Diggers • Effello et les Extraterrestres SUPERSONIC Paris jeudi 18 septembre 2025.

SUGAR & TIGER (22h00)

(Pop rock – NOA music – France)

Sugar & Tiger est le projet parallèle le plus stable de Didier Wampas, chanteur du célèbre groupe punk français Les Wampas depuis 1983.

Avec cette formation pop-punk-rock il a confié le micro principal à sa femme, se concentrant ainsi sur la guitare et les chœurs. Il a choisi le bassiste des Wampas pour rejoindre cette aventure, ainsi que son fils à la guitare et un jeune batteur énergique. Leur 5ème album est sorti en 2025, accompagné d’une tournée dans toute la France.

L’influence : Les Wampas

https://www.deezer.com/fr/artist/5344916

http://youtube.com/@SugarEtTiger

LES DIGGERS (21h00)

(Surfpunk – Hossegor/Paris, FR)

Les Diggers sont un groupe de surfpunk français formé en 2020 à Hossegor. Portés par une énergie communicative, ils se distinguent par un mélange explosif de punk-rock, de surf-rock et d’une touche de yéyé décalé. Le quatuor est réputé pour ses performances scéniques intenses et son univers mêlant humour et insouciance.

Les 3 influences : Les Wampas, Les Ramones, The Crowd

https://lesdiggersrock.bandcamp.com/album/atmosph-rique

http://youtube.com/@lesdiggersofficiel

EFFELLO ET LES EXTRATERRESTRES (20h00)

(Youpi punk – Rock’n’roll UFO – Pantin, FR)

Le monde est foutu mais c’est pas grave, effello & les extraterrestres vont vous faire passer un agréable moment de Rock’n’roll.

Les 3 influences : Ramones, Toy Dolls, C. Jérôme

https://discographie.effello.com

https://www.youtube.com/user/effello

———————————

Jeudi 18 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Cette soirée plaira aux fans de… Les Wampas, Blink-182 & Ramones

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

