Suggestion du Week-end

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 14.9 – 14.9 – 14.9 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-26

2025-10-24

À l’honneur Le Camembert rôti fondant et son assiette de charcuterie pour 14.90€ ! Un camembert chaud, doré et coulant à souhait, accompagné d’une sélection de charcuterie savoureuse. Une expérience gourmande et conviviale à partager, parfaite pour les vacances scolaires ! Un pur moment de plaisir carnivore, à déguster sans modération ! La carte Comptoir JOA reste accessible pour l’occasion .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

L’événement Suggestion du Week-end Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne