 Suis du doigt , Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Suis du doigt

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

atelier conception de couverture par Sarah Hamon, éditrice chez cabane bleue

Les enfants se mettent dans la peau d’une éditrice ou d’un éditeur le temps de la création d’une couverture après avoir découvert la collection documentaire Suis du doigt , les enfants sont invités à choisir un animal et à composer leur couverture en dessinant et découpant des éléments.



Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 6 ans, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

