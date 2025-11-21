Suis le voyage du papier recyclé chez VPK Paper Normandie ♻️ VPK Paper Normandie Alizay

Suis le voyage du papier recyclé chez VPK Paper Normandie ♻️ VPK Paper Normandie Alizay vendredi 21 novembre 2025.

Début : 2025-11-21T11:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

VPK Paper Normandie, c’est une usine où tout commence pour les emballages en carton qu’on utilise tous les jours. Leur secret ? Transformer du papier recyclé en bobines prêtes à être utilisées dans de nouveaux produits.

Lors de cette visite virtuelle, tu plonges au cœur du processus de fabrication : réception des vieux papiers, nettoyage, transformation, séchage… Tu vas découvrir les machines impressionnantes, les métiers techniques et les engagements écolos d’une entreprise industrielle moderne.

Une immersion concrète dans une filière d’avenir qui allie production et respect de l’environnement !

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Normandie, la branche Industrie Papier Carton et Avec l’industrie®.

VPK Paper Normandie 27460 Alizay Alizay 27460 Eure Normandie

♻️ VPK Paper Normandie transforme du papier recyclé en matière première pour les cartons d’emballage. Découvre les coulisses de cette usine engagée pour la planète ! avec l’industrie myfuture