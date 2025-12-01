Suis tes rêves Plaine du Liana Lescar

Suis tes rêves Plaine du Liana Lescar samedi 13 décembre 2025.

Suis tes rêves

Plaine du Liana Chapiteau Acrofolies Lescar Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

une séance à 15h30 et une à 18h

Que deviennent les artistes du cirque une fois le spectacle terminé ?

Lorsque le public s’éclipse et que la nuit enveloppe la scène, une nouvelle histoire

commence, pleine de poésie et de mystère.

Ce projet pluridisciplinaire, imaginé et dirigé par Sebastian Bosch Estrada, professeur

de guitare au CRR de Pau, réunit les élèves des classes de guitare du Conservatoire

ainsi que ceux de la classe de guitare, cirque et danse de la Cité des Arts de Lescar.

Ensemble, ils donnent vie à un univers onirique où les disciplines se croisent et se répondent dans une création collective inédite. .

Plaine du Liana Chapiteau Acrofolies Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lacitedesarts@lescar.fr

