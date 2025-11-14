SUITE ET FIN (de la 9ème Symphonie de Baleine) La Fonderie Le Mans

SUITE ET FIN (de la 9ème Symphonie de Baleine)

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-14 2025-11-15

L’art des Volontiers est unique, l’art d’être spectateur s’en trouve régénéré. Comme un long poème qui se déplierait au-delà des mots, entre eux et nous, entre ciel et terre, entre imaginaire et réel. Ce qui se met à exister pleinement devant nous, avec nous, c’est un écosystème de l’être au monde e

Avec

Dylan Acebes, Lynda Buain, Frédéric Blottière, Fabien Cassé, Mickaël Guédé, Rémy Guette, Hortense Gomis, Lindsay Papin, François Desnot, Clément Villa et Pascal Vovard.

Accompagnés par

Frode Bjornstad, Claudie Douet, Léo Boisson et Jean Guillet.

Et aussi Maxime Maladrie et Alaska Tanguy.. .

English :

The art of Les Volontiers is unique, and the art of being a spectator is regenerated. Like a long poem that unfolds beyond words, between them and us, between heaven and earth, between the imaginary and the real. What comes fully into being before us, with us, is an ecosystem of being in the world and of being in the world

German :

Die Kunst von Les Volontiers ist einzigartig, die Kunst des Zuschauens wird dadurch regeneriert. Wie ein langes Gedicht, das sich jenseits der Worte entfaltet, zwischen ihnen und uns, zwischen Himmel und Erde, zwischen Imaginärem und Realem. Was vor uns und mit uns zu existieren beginnt, ist ein Ökosystem des Seins in der Welt

Italiano :

L’arte di Les Volontiers è unica e l’arte di essere spettatori si rigenera. Come un lungo poema che si dispiega al di là delle parole, tra loro e noi, tra cielo e terra, tra immaginario e reale. Ciò che nasce pienamente davanti a noi, con noi, è un ecosistema dell’essere nel mondo e dell’essere parte di esso

Espanol :

El arte de Les Volontiers es único, y el arte de ser espectador se regenera. Como un largo poema que se despliega más allá de las palabras, entre ellos y nosotros, entre el cielo y la tierra, entre lo imaginario y lo real. Lo que nace plenamente ante nosotros, con nosotros, es un ecosistema de estar en el mundo y de formar parte de él

