Suivez la guide à la découverte du fort villageois !, Fort villageois, Vabre-Tizac

Informations pratiques

Suivez la guide à la découverte du fort villageois ! Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Fort villageois Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous sur la place du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée du Fort villageois de Vabre-Tizac

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire du Fort villageois de Vabre-Tizac.

Ancien fief seigneurial surmonté d’une tour au XIIIᵉ siècle, il conserve :

son enceinte fortifiée et sa porte,

les vestiges d’un logis médiéval.

Pendant la guerre de Cent Ans, des maisons se sont adossées à la muraille, transformant le site en réduit villageois pour se protéger des pillages.

Fort villageois Bourg, 12240 Vabre-Tizac Vabre-Tizac 12240 Vabre-Tizac Aveyron Occitanie Le bourg de Vabre-Tizac garde son cachet de village fortifié. Le fort constitue une place fermée, entourée de maisons anciennes formant un rempart, qui communique par une porte voûtée (XIIIe-XIVe siècles) avec la place de l’église. De cet ancien fief seigneurial, subsistent une enceinte fortifiée et sa porte, ainsi que les vestiges d’un logis médiéval. Contre cette muraille, devenue un réduit villageois, se sont adossés spontanément des maisons pendant la guerre de Cent Ans, par crainte de pillages.

Visite guidée du Fort villageois de Vabre-Tizac

© Mairie Le Bas Ségala