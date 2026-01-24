Suivez la lumière les vitraux de l’église Saint-Jacques

Rue Bernadotte, Pau

Tarif : 4 – 6 EUR

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Découvrez l’histoire et la restauration des vitraux de l’église Saint-Jacques, témoins d’un savoir-faire précieux.

Cette visite révèle les techniques de conservation mises en œuvre pour redonner éclat, couleurs et sens à ces œuvres protégées. .

Rue Bernadotte RDV parvis de l'église Saint-Jacques Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

