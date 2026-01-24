Suivez la lumière les vitraux de l’église Saint-Jacques Rue Bernadotte Pau
Rue Bernadotte RDV parvis de l’église Saint-Jacques Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Sur inscription
Découvrez l’histoire et la restauration des vitraux de l’église Saint-Jacques, témoins d’un savoir-faire précieux.
Cette visite révèle les techniques de conservation mises en œuvre pour redonner éclat, couleurs et sens à ces œuvres protégées. .
Rue Bernadotte RDV parvis de l'église Saint-Jacques Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Suivez la lumière les vitraux de l’église Saint-Jacques
