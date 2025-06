Suivez le batelier entre traditions et engagement associatif Le Grand Port Maillezais 24 juin 2025 09:30

Vendée

Suivez le batelier entre traditions et engagement associatif Le Grand Port Embarcadère de l’Abbaye Maillezais Vendée

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 09:30:00

fin : 2025-07-15 12:15:00

Date(s) :

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Une découverte initiatique et authentique

Laissez-vous guider par des bateliers passionnés, pour une promenade en barque où vous seront dévoilés les secrets de ce paysage emblématique.

Plus qu’une simple découverte, initiez-vous aux gestes traditionnels du batelier, comme le maniement de la rame ou de la pigouille , et plongez dans l’histoire vivante d’un savoir-faire ancestral.

Vous découvrirez aussi l’engagement de notre association pour préserver et entretenir ce patrimoine naturel fragile. Nos actions concrètes vous permettront de mieux comprendre le travail réalisé pour que le marais continue à s’épanouir.

Nous ne vous laisserons pas repartir sans partager un moment convivial autour d’un apéritif composé de produits locaux.

2h45

25€/adulte 15€/enfant (5-15 ans)

Tous les mardis du 3 juin au 26 août 2025.

Réservation obligatoire au 02 51 87 21 87 .

Le Grand Port Embarcadère de l’Abbaye

Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 87 21 87

English :

An authentic, initiatory discovery

German :

Eine initiatische und authentische Entdeckung

Italiano :

Un autentico viaggio di scoperta

Espanol :

Un auténtico viaje de exploración

L’événement Suivez le batelier entre traditions et engagement associatif Maillezais a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin