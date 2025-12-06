Suivez le Chef visite gourmande du Marché sur l’eau ! Amiens

Suivez le Chef visite gourmande du Marché sur l’eau !

Place Parmentier Amiens Somme

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole a choisi d’offrir aux habitants comme aux visiteurs un cadeau savoureux une visite gratuite du marché sur l’eau en compagnie d’un chef professionnel. Le samedi 6 décembre, Florian Atteleyn, Chef et enseignant au lycée hôtelier Saint-Martin, guidera les participants au cœur du marché de Saint-Leu. Il partagera ses idées de recettes, conseils culinaires et astuces pour sublimer les produits de saison, idéal pour composer des menus de fêtes authentiques, responsables et pleins de saveurs.

Début des visites 9h30

Durée estimée 2h

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Place Parmentier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

In the run-up to the festive season, the Amiens Métropole Tourist Office has decided to offer residents and visitors alike a tasty gift: a free visit to the market on the water in the company of a professional chef. On Saturday December 6, Florian Atteleyn, chef and teacher at the Lycée Hôtelier Saint-Martin, will guide participants through the heart of the Saint-Leu market. He will share his recipe ideas, culinary tips and tricks for sublimating seasonal produce, ideal for creating authentic, responsible and flavorful holiday menus.

Tours start at 9:30 a.m

Estimated duration: 2 hours

Free with reservation at the Tourist Office.

German :

Da die Weihnachtszeit vor der Tür steht, hat das Fremdenverkehrsamt von Amiens Métropole beschlossen, Einwohnern und Besuchern ein schmackhaftes Geschenk zu machen: einen kostenlosen Besuch des Marktes auf dem Wasser in Begleitung eines professionellen Kochs. Am Samstag, den 6. Dezember, wird Florian Atteleyn, Chefkoch und Lehrer am Lycée Hôtelier Saint-Martin, die Teilnehmer durch das Herz des Marktes von Saint-Leu führen. Er wird seine Rezeptideen, kulinarischen Ratschläge und Tipps zur Verwendung von saisonalen Produkten weitergeben, um authentische, verantwortungsvolle und geschmackvolle Festtagsmenüs zusammenzustellen.

Beginn der Führungen: 9.30 Uhr

Geschätzte Dauer: 2 Std

Kostenlos mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, l’Ufficio del Turismo di Amiens Métropole ha deciso di offrire a residenti e visitatori un gustoso regalo: una visita gratuita al mercato sull’acqua in compagnia di uno chef professionista. Sabato 6 dicembre, Florian Atteleyn, chef e insegnante del Lycée Hôtelier Saint-Martin, guiderà i partecipanti nel cuore del mercato di Saint-Leu. Condividerà le sue idee di ricette, consigli culinari e suggerimenti su come sfruttare al meglio i prodotti di stagione, ideali per creare menu festivi autentici, responsabili e gustosi.

Inizio tour: ore 9.30

Durata stimata: 2 ore

Gratuite su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Ante la proximidad de las fiestas, la Oficina de Turismo de Amiens Métropole ha decidido ofrecer a residentes y visitantes un sabroso regalo: una visita gratuita al mercado sobre el agua en compañía de un chef profesional. El sábado 6 de diciembre, Florian Atteleyn, chef y profesor del Lycée Hôtelier Saint-Martin, guiará a los participantes por el corazón del mercado de Saint-Leu. Compartirá sus ideas de recetas, consejos culinarios y trucos para sacar el máximo partido a los productos de temporada, ideales para crear menús festivos auténticos, responsables y sabrosos.

Inicio de la visita: 9.30 h

Duración estimada: 2 horas

Gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo.

