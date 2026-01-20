Suivez le Chef visite gourmande du Marché sur l’eau !

Place Parmentier Amiens Somme

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

2026-03-28

Découvrez le Marché sur l’Eau, place Parmentier, lors d’une visite gourmande aux côtés de Florian Atteleyn, chef et professeur de cuisine au lycée hôtelier Saint-Martin. Inspiré par les producteurs locaux, il partage ses idées de recettes, conseils culinaires et astuces de pro pour sublimer les produits frais et de saison. Au fil des étals, découvrez comment composer des menus simples, authentiques et responsables, à partir des couleurs et saveurs du moment.

Début des visites 9h30

Durée estimée 2h

Tarif unique 5 €

Place Parmentier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

Discover the Marché sur l?Eau on Place Parmentier during a gourmet tour with Florian Atteleyn, chef and cookery teacher at the Lycée hôtelier Saint-Martin. Inspired by local producers, he shares his recipe ideas, culinary tips and professional tricks for sublimating fresh, seasonal produce. As you browse the stalls, discover how to compose simple, authentic and responsible menus, using the colors and flavors of the moment.

Tour starts: 9:30 a.m

Estimated duration: 2 hours

Price: 5 ?

L’événement Suivez le Chef visite gourmande du Marché sur l’eau ! Amiens a été mis à jour le 2026-01-20 par OT D’AMIENS