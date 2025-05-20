Suivez le fil Mulhouse

Suivez le fil Mulhouse samedi 14 mars 2026.

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Samedi 2026-03-14

2026-03-15

2026-03-14

Cette nouvelle édition met en lumière l’écosystème mulhousien des artisans, créateurs, stylistes et couturiers. Vous y trouvez un programme riche en diversité avec la présence des écoles textiles alsaciennes, les créateurs locaux, mais aussi les enseignes mulhousiennes qui vous offrent un défilé de mode samedi après midi à 14h et à 16h.

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 55 47 85 laurie.couot@live.fr

English :

This new edition highlights the Mulhouse ecosystem of artisans, designers, stylists and couturiers. You’ll find a program rich in diversity, with the presence of Alsatian textile schools, local designers, and Mulhouse brands offering a fashion show on Saturday afternoon at 2pm and 4pm.

German :

Diese neue Ausgabe beleuchtet das Ökosystem von Handwerkern, Designern, Stylisten und Couturiers in Mülhausen. Sie finden dort ein vielfältiges Programm mit der Präsenz der elsässischen Textilschulen, lokalen Designern, aber auch den Mulhouser Marken, die Ihnen am Samstagnachmittag um 14 Uhr und um 16 Uhr eine Modenschau bieten.

Italiano :

L’evento di quest’anno metterà in mostra l’ecosistema locale di artigiani, designer, stilisti e couturier. Troverete un programma molto vario, con la presenza di scuole tessili alsaziane, stilisti locali e marchi di Mulhouse che vi offriranno una sfilata di moda il sabato pomeriggio alle 14.00 e alle 16.00.

Espanol :

La edición de este año mostrará el ecosistema local de artesanos, diseñadores, estilistas y modistos. Encontrará un programa muy variado, con la presencia de escuelas textiles alsacianas, diseñadores locales y marcas de Mulhouse que le ofrecerán un desfile de moda el sábado por la tarde, a las 14.00 y 16.00 horas.

