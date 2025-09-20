Suivez le guide à Château-Gaillard Château Gaillard Fontenay-le-Comte

Suivez le guide à Château-Gaillard Château Gaillard Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Cette bâtisse était le siège de la seigneurie de Château-Gaillard. L’édifice actuel a été construit entre 1811 et 1816, sur les deux niveaux de sous-sol de la demeure précédente, incendiée accidentellement en 1795. Les élèves du lycée Notre-Dame vous invitent à une présentation du portail monumental, classé au titre des monuments historiques, et orné d’un groupe sculpté représentant Laocoon et ses fils, Diane chasseresse, Hercule et le lion de Némée.

Puis, les propriétaires actuels vous convient à une visite de la propriété, notamment les caves du 16e siècle.

Château Gaillard 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 44 99 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte