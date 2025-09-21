Suivez le guide à la découverte du domaine de la Terrasse ! Domaine de La Terrasse Carbonne
Tarif : 12€ par adulte. Gratuit jusqu’à 16 ans. Information au 06.26.51.78.08. Départs des visites à la demande.
À la découverte de la manufacture royale et de son environnement
Partez pour une visite commentée mêlant histoire industrielle, patrimoine technique et nature préservée.
Au programme :
- découverte de l’ancienne manufacture royale,
- visite du musée du compas,
- exploration de la galerie des vestiges,
- et une balade sur les remparts, au cœur d’un espace naturel sensible.
Une immersion complète entre savoir-faire ancien et paysages remarquables.
Domaine de La Terrasse 16-18 avenue Aristide Briand, 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie 05 62 01 61 70 http://www.domainedelaterrasse.fr Le site du Domaine de la Terrasse est classé ENS (Espace Naturel Sensible), mettant ainsi à l’honneur le patrimoine naturel au cœur d’un patrimoine historique. Parking dans le domaine.
© Mathieu Calviac