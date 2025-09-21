Suivez le guide à la découverte du domaine de la Terrasse ! Domaine de La Terrasse Carbonne

Suivez le guide à la découverte du domaine de la Terrasse ! Dimanche 21 septembre, 09h00 Domaine de La Terrasse Haute-Garonne

Tarif : 12€ par adulte. Gratuit jusqu’à 16 ans. Information au 06.26.51.78.08. Départs des visites à la demande.

À la découverte de la manufacture royale et de son environnement

Partez pour une visite commentée mêlant histoire industrielle, patrimoine technique et nature préservée.

Au programme :

découverte de l’ancienne manufacture royale,

visite du musée du compas,

exploration de la galerie des vestiges,

et une balade sur les remparts, au cœur d’un espace naturel sensible.

Une immersion complète entre savoir-faire ancien et paysages remarquables.

Domaine de La Terrasse 16-18 avenue Aristide Briand, 31390 Carbonne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie 05 62 01 61 70 http://www.domainedelaterrasse.fr Le site du Domaine de la Terrasse est classé ENS (Espace Naturel Sensible), mettant ainsi à l’honneur le patrimoine naturel au cœur d’un patrimoine historique. Parking dans le domaine.

