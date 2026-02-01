Suivez le guide

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Visite guidée tout public de 45 minutes.

Le 19 février

Collections permanentes Beaux-arts

La galerie de peinture, ponctuée de sculptures, s’organise comme un parcours encyclopédique à travers les écoles française, italienne et nordique depuis le XVe jusqu’au XXe siècle.

Elle s’ouvre sur de grandes peintures religieuses et d’histoire avec des œuvres majeures de Giovanni Massone, Jean Restout, Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste Jouvenet ou encore Jusepe de Ribera, pour continuer avec un panorama de l’art officiel français où le visiteur découvre des œuvres de Charles Landon, Henri Fantin-Latour, Gustave Courbet et Eugène Boudin. La déambulation se termine par la mise en valeur d’artistes ornais, d’origine ou d’adoption, comme Jacques-Edmond Leman, Jean-Jacques François Monanteuil, Gaston La Touche, Charles Léandre, mais aussi les peintres de paysage de l’école de Saint-Céneri.

À 14h30.

Plein tarif 6€ tarif réduit 5€ gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.

Le tarif comprend l’entrée au musée et la visite guidée.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

