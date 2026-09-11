Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon
mardi 27 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 16:00:00
fin : 2026-10-27 16:15:00
Date(s) :
2026-10-27
Visite guidée tout public de 45 minutes à 14h30. Puis courtes interventions de 15 minutes à 16h et 16h45.
Le 27 octobre
Tarif plein 6€ / tarif réduit 5€ / gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.
Les coups de coeur de la médiatrice
Une médiatrice culturelle du musée vous propose une balade à travers les trois collections permanentes du musée pour vous faire découvrir ses œuvres préférées. Une visite assurément subjective !
À 14h30 visite guidée de 45 minutes. (Le tarif comprend l’entrée au musée et la visite guidée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.)
À 16h et 16h45 courtes interventions de 15 minutes. (Sans surcoût au billet d’entrée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.) .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07
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English : Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle
L’événement Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON
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