Informations pratiques

Alençon

Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 16:00:00

fin : 2026-10-27 16:15:00

Date(s) :

2026-10-27

Visite guidée tout public de 45 minutes à 14h30. Puis courtes interventions de 15 minutes à 16h et 16h45.

Le 27 octobre

Tarif plein 6€ / tarif réduit 5€ / gratuit moins de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux.

Les coups de coeur de la médiatrice

Une médiatrice culturelle du musée vous propose une balade à travers les trois collections permanentes du musée pour vous faire découvrir ses œuvres préférées. Une visite assurément subjective !

À 14h30 visite guidée de 45 minutes. (Le tarif comprend l’entrée au musée et la visite guidée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.)

À 16h et 16h45 courtes interventions de 15 minutes. (Sans surcoût au billet d’entrée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.) .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

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English : Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

L’événement Suivez le guide au Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON