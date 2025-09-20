Suivez le guide dans les incroyables collections du musée de Cruzy et son dépôt laboratoire Musée archéologique et paléontologique Cruzy

Suivez le guide dans les incroyables collections du musée de Cruzy et son dépôt laboratoire Musée archéologique et paléontologique Cruzy samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée et démonstration au musée de l’ACAP

Plongez dans 50 ans de découvertes au cœur des collections paléontologiques et archéologiques du musée de l’ACAP, issues des fouilles menées par les bénévoles passionnés de l’association.

Vous pourrez admirer :

– Les fossiles et vestiges archéologiques découverts localement.

– Les bannières de la révolte des vignerons de 1907, classées Monuments historiques.

En complément, ne manquez pas la démonstration de dégagement d’un os au dépôt-laboratoire (à quelques rues du musée) : une occasion unique de découvrir les coulisses du travail des paléontologues amateurs, mené en collaboration avec des scientifiques, pour mieux comprendre les espèces qui peuplaient notre territoire il y a des millions d’années.

Musée archéologique et paléontologique 6 rue de la Poste, 34310 Cruzy Cruzy 34310 Hérault Occitanie https://www.musee-cruzy-acap.fr/ Le Musée de Cruzy est géré par l'ACAP. Il a pour but de préserver et présenter les richesses patrimoniales locales et régionales. Quelques-unes de ces pièces offrent un intérêt de portée mondiale.

Trois thèmes sont exposés sur une surface de 160 m2 :

– Les dinosaures, avec la présentation des fossiles et des œufs de dinosaures, fémur de titanosaure, reste de cœlacanthe… issus de tous les étages géologiques mais surtout du secondaire, crétacé supérieur.

– La viticulture, avec une série de bannières, datant de 1907, qui sont classées au titre des Monuments historiques.

– Les céramiques du puits de l’église Sainte-Eulalie, qui datent à ce jour du XVIIe et XVIIIe siècles. Cruzy était un village de potiers en plein essor au cours de l’époque moderne.

© Melkan Bassil