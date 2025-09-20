Suivez le guide dans un ancien prieuré du XIIIe siècle Église Saint-Clair d’Anglars Anglars

Suivez le guide dans un ancien prieuré du XIIIe siècle 20 et 21 septembre Église Saint-Clair d’Anglars Aveyron

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite guidée de l’église Saint-Clair d’Anglars

Ancien prieuré érigé au XIIIᵉ siècle et dépendant de l’abbaye de Bonnecombe, l’église Saint-Clair a connu plusieurs remaniements au fil du temps.

L’édifice actuel est dominé par un clocher-refuge, construit à l’emplacement d’un lieu de culte plus ancien.

Église Saint-Clair d’Anglars Place Saint-Clair, 12390 Anglars-Saint-Félix Anglars 12390 Aveyron Occitanie https://saintclairdanglars.wordpress.com/ L’église Saint-Clair d’Anglars est un ancien prieuré du XIIIe siècle. La grange monastique est conservée, le clocher date du XIIIe siècle et les fonts baptismaux, le bénitier et le retable du maître-autel sont classés au titre des Monuments historiques.

À l’écart de la route, l’église Saint-Clair émerge à peine des maisons qui l’entourent, conférant la sécurité de sa tour-forteresse à cet « angle » de terre : Anglars.

