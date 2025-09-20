Suivez le guide : le Logis Médiéval de Tessé Logis médiéval de Tessé La Forêt-de-Tessé

Suivez le guide : le Logis Médiéval de Tessé Logis médiéval de Tessé La Forêt-de-Tessé samedi 20 septembre 2025.

Entrée gratuite. L’accès pourra être limité en fonction de la fréquentation. Départ des visites guidées selon affluence.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Logis Médiéval de Tessé

Le Logis Médiéval de Tessé vous ouvre ses portes avec la réouverture de nouvelles salles restaurées, désormais transformées en lieu d’exposition.

Lors de votre visite commentée, vous découvrirez :

l’histoire du Logis,

les travaux réalisés cet été lors des chantiers participatifs,

et vous pourrez même vous initier au tir à l’arc sur une cible traditionnelle !

Un moment riche en découvertes entre patrimoine, artisanat et activité ludique.

Logis médiéval de Tessé 4 rue du logis, 16240 La Forêt-de-Tessé La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 29 03 51 http://www.arsimed.net Découvrez ce logis médiéval construit du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par l’association ARSIMED.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Arsimed