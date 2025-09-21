Suivez le guide ! Visite commentée de l’Hôtel des Intendants de Champagne et de ses jardins Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Châlons-en-Champagne

Suivez le guide ! Visite commentée de l’Hôtel des Intendants de Champagne et de ses jardins Dimanche 21 septembre, 09h30, 10h15, 11h00, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne Marne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique à travers une visite guidée des appartements du premier étage, habituellement fermés au public.

Vous découvrirez notamment les appartements du préfet, la chapelle Marie-Antoinette et les jardins à la française, avec leur vue remarquable sur la cour d’Ormesson et le Grand Jard.

En parallèle, la cour d’honneur accueillera un marché des métiers d’art, avec la présence d’artisans locaux : céramistes, verriers, relieurs, maroquiniers, doreurs… L’occasion d’échanger avec eux et de découvrir des savoir-faire rares.

Visites guidées à horaires fixes.

Préfecture de la Marne – Hôtel des Intendants de Champagne 38 Rue Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 11 90 http://www.marne.gouv.fr L'ancien Hôtel des Intendants de Champagne abrite aujourd'hui la Préfecture de la Marne. Une partie des bâtiments et de la cour d'honneur furent construits au XVIIIe siècle.

Au XVIIIe siècle, il fut le lieu de passage d’importantes personnalités. Marie-Antoinette d’Autriche y passa la nuit du 11 mai 1770, lorsqu’elle rejoignit le futur Louis XVI à Compiègne avant leur union. Puis, le 22 juin 1791, au retour de Varennes, Louis XVI et la famille royale y passèrent la nuit avant de regagner Paris, suite à leur arrestation à Varennes.

Le premier préfet de la Marne, Bourgeois de Jessaint, a occupé sa fonction de 1800 à 1838.

© Préfecture de la Marne