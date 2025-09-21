Suivez le jardinier Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Découvrez le jardin en compagnie de notre équipe d’éco-jardiniers et repartez avec des conseils personnalisés pour embellir naturellement votre balcon, terrasse ou jardin.

Maison de l'environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

T.Bonnet